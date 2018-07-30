Великобритания намерена укрепить отношения с Китаем

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Великобритания намерена укрепить партнерские отношения с Китаем, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант в преддверии своего визита в столицу КНР. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Guardian.

«Поскольку Великобритания покидает Евросоюз и становится все более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнерства в XXI веке», — сказал Хант.

Визит в Пекин станет первой зарубежной поездкой Ханта на новом посту. Он занял должность главы МИД после отставки предыдущего министра Бориса Джонсона.

Планируется, что в КНР Хант обсудит вопросы двусторонней торговли, а также ситуацию вокруг Северной Кореи.