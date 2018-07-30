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Татар-информ

30 июля 2018, 07:54

Экономика и финансы

Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

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Экономика и финансы

Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

Россия замыкает топ-10 стран с наиболее дешевым бензином АИ-95.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Агентство Bloomberg назвало страны с самым дешевым и самым дорогим бензином АИ-95 в мире, сообщает РИА Новости.

Так, наиболее дешевое топливо — в Венесуэле. Литр бензина в этой стране обойдется менее чем в 0,01 доллара. Вторую строчку в рейтинге занимает Иран, где литр бензина стоит 0,28 доллара. На третьей позиции — Кувейт, цена за литр бензина в котором составляет 0,35 доллара.

Россия замыкает топ-10 стран с наиболее дешевым бензином АИ-95. Литр топлива в России обойдется в 0,72 доллара — 44,59 рубля.

Самый дорогой в мире бензин в Гонконге, там он стоит 2,09 доллара. Вторую строку занимает Норвегия с показателем 2,02 доллара, третью — Нидерланды (1,93 доллара).

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