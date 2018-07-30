«Нефтехимик» победил в первом контрольном матче межсезонья

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Нефтехимик» в товарищеском матче на финском сборе обыграл челябинский «Трактор», сообщает клубный сайт.

Встреча, прошедшая в финской Настоле, завершилась победой нижнекамцев в овертайме — 3:2. Автором победной шайбы стал финский новичок нижнекамцев Йоонас Няттинен. Отметим, что челябинцы вели по ходу встречи со счетом 2:0, но «Нефтехимик» смог отыграться и победить в дополнительное время.

«Трактор» — родной клуб главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова, сейчас обе команды тренируются в Финляндии. Там же заканчивает свой сбор казанский «Ак Барс».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). Шайбы забросили: Здунов (35), Руохомаа (42), Няттинен (64) — Кравцов (26), Стоа — (31).

«Нефтехимик»: Ежов (Макаров); Огурцов — Брынцев, Галимов — Нестрашил — Скачков; Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен; Шарипзянов — Волгин, Здунов — Якимов — Шиксатдаров; Фазылзянов — Фаткуллин, Бикмуллин — Куликов — Шафигуллин.