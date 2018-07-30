Пушков: Порошенко снова переписывает историю

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко вновь переписывает историю, написал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в социальной сети Twitter.

Пост Пушкова стал комментарием вчерашнего заявления Порошенко о том, что, приняв решение крестить Русь, князь Владимир сделал «европейский выбор».

«Крещение Руси не могло быть „европейским выбором“ — тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что в то время в Европе не было понятия свободы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира.