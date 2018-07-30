В Латвии предложили «раздробить» Россию на части

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Россию необходимо разделить на несколько частей, написал депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс на своей странице в социальной сети Twitter.

«Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — заявил Кирштейнс.

Так депутат прокомментировал экстремистский вариант гимна СССР, предложенный известным критиком Советского Союза — писателем Владимиром Войновичем. В тексте гимна, в частности, спрашивается, долго ли страна будет неделимой.