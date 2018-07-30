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Татар-информ

30 июля 2018, 06:16

Политика

Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым

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Политика

Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым

С 2014 года ОБСЕ неоднократно выступала с заявлениями касательно нарушения прав человека на полуострове.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планирует посетить Крым для оценки ситуации с правами человека на полуострове, пишут «Известия».

С 2014 года ОБСЕ неоднократно выступала с заявлениями касательно нарушения прав человека в Крыму. Все доклады были подготовлены без личного посещения региона наблюдателями, основываясь лишь на неподтвержденных данных, предоставленных Киевом.

Приезду ОБСЕ в Крым мешает стремление руководства ряда организаций посетить полуостров после приглашения от Украины, тем самым оспорив статус региона.

«Без России приехать на полуостров не получится», — отметил постпред Крыма при Президенте РФ Георгий Мурадов.

В Парламентской ассамблее ОБСЕ считают формирование делегации хорошим знаком. Визит наблюдателей в Крым может поспособствовать нормализации отношений России и Запада.

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