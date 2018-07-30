В Казани уже в третий раз прошел Всероссийский фестиваль красок

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Казани уже в третий раз состоялся Всероссийский фестиваль красок. Организовала его команда из Санкт-Петербурга, передает «Татарстан 24».

Мероприятие прошло на парковке Казанского ЦУМа. Залпы красок проводились регулярно по команде ведущего. Использовавшиеся вещества состояли из натурального крахмала и пищевого красителя, что гарантировало их безопасность для здоровья участников.

Всего с апреля по сентябрь Всероссийский фестиваль красок примут 300 городов страны.

Традиция организации подобных событий пришла в Россию из Индии. И если на своей родине фестиваль Холи является приуроченным к весне религиозным праздником, преимущественно индуистским, то в РФ и в других постсоветских странах он стал светским мероприятием.