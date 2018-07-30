Google Assistant стал доступен на русском языке

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В официальном магазине Google Play появилась новая версия голосового помощника Google Assistant, в которой приложение доступно на русском языке.
Помощник позволяет совершать звонки, пересылать сообщения, устанавливать напоминания, создавать мероприятия в календаре, прокладывать маршруты, узнавать последние новости и прогноз погоды, отмечают разработчики приложения.
Для работы Google Assistant необходимо приложение Google версии 7.11 или выше. В комментариях пользователи отмечают, что помощник пока доступен не на всех устройствах.