Мария Захарова стала соавтором песни Кати Лель

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook’е рассказала о своем участии в создании песни Кати Лель «Сполна».

По словам представителя МИД, она случайно познакомилась с певицей, и та рассказала о «своей жизни, переживаниях, чувствах», фактически выговорившись перед практически чужим человеком. Захарова не могла заснуть, а «утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню».

Дипломат не стала оценивать действия героев песни, заметив, что в подобных ситуациях нет «ни правых, ни виноватых», а есть лишь «боль, страсть, любовь и ненависть», которые можно почувствовать.

Ранее Катя Лель рассказала телеканалу РЕН ТВ, что после беседы с Захаровой та на следующее утро прислала ей текст, написанный за 15 минут. Он ее очень тронул, и она даже сама хотела написать музыку к нему, но затем это сделал композитор Александр Лунев.