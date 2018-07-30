Исполком Набережных Челнов нашел для многодетных семей 350 гектаров земли

(Набережные Челны, 30 июля, «Татар-информ»). Исполком Набережных Челнов нашел для многодетных семей 350 га земли, сообщает пресс-служба мэрии.

Начальник Управления земельных и имущественных отношений исполкома города Ленар Гизатуллин встретился с многодетными родителями. Он сообщил, что земельный участок площадью 39,9 га в селе Ильбухтино в начале июля оформлен в муниципальную собственность из Государственного резервного фонда земель при Президенте РТ.

Участок находится в черте населенного пункта и предназначен для индивидуального жилищного строительства. По предварительным подсчетам, его можно разбить на 450 участков для многодетных семей.

Еще 31 га в этом же селе в июне оформлен по договору безвозмездной передачи. Здесь планируется размежевать около 350 земельных участков.

Исполком Челнов заключил предварительный договор о безвозмездной передаче земельных участков и в Нижнесуыксинском сельском поселении, где городу перейдет дополнительно 168 га. «Это самый крупный массив, который мы отрабатываем на сегодняшний день. Ориентировочно он обеспечит земельными участками 1800 семей», – подчеркнул Гизатуллин.

К 30 га в селе Калмаш, находящимся в разработке, прибавились еще 82 га, которые также планируется передать в собственность города. Здесь будут выделены 900 земельных участков для многодетных семей Автограда.

«В общей сложности у нас в работе 350 га, которые перейдут в город. Это ориентировочно 4 тыс. земельных участка», – заключил чиновник.

Всего в Набережных Челнах начиная с 2011 года на получение земли заявились 6,5 тыс. многодетных семей, а получили свои наделы только 2604.