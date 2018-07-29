В Мамадыше подвели итоги фотобаттла «Король и Королева выпускного бала-2018»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Мамадыше объявили имена победителей фотобаттла «Король и Королева выпускного бала-2018», пишет газета «Нократ».
На конкурс поступило более 20 фотографий. За титул «Короля» и «Королевы» боролись самые обаятельные и привлекательные выпускники мамадышских школ 2018 года.
Фотографии конкурсантов были загружены в специальный альбом группы «Есть контакт – Новости Мамадыша». Снимки, набравшие наибольшее количество отметок «Мне нравится» от подписчиков группы, и стали победителями. Итоги конкурса были подведены при помощи специального приложения.
Титул «Королева выпускного бала» достался Миляуше Демиевой. Девушка лидировала практически на всех этапах голосования и стала безоговорочным победителем. Миляуша набрала 782 голоса. «Королем выпускного бала» стал Рафиль Салихов. За Рафиля проголосовало 507 подписчиков. Короля и Королеву выпускного бала ждут подарки и награждение.