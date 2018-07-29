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30 июля 2018, 03:40

Общество

В Мамадыше подвели итоги фотобаттла «Король и Королева выпускного бала-2018»

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Общество

В Мамадыше подвели итоги фотобаттла «Король и Королева выпускного бала-2018»

Фото: Салават Камалетдинов

За титул «Короля» и «Королевы» боролись самые обаятельные и привлекательные выпускники мамадышских школ 2018 года.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Мамадыше объявили имена победителей фотобаттла «Король и Королева выпускного бала-2018», пишет газета «Нократ».

На конкурс поступило более 20 фотографий. За титул «Короля» и «Королевы» боролись самые обаятельные и привлекательные выпускники мамадышских школ 2018 года.

Фотографии конкурсантов были загружены в специальный альбом группы «Есть контакт – Новости Мамадыша». Снимки, набравшие наибольшее количество отметок «Мне нравится» от подписчиков группы, и стали победителями. Итоги конкурса были подведены при помощи специального приложения.

Титул «Королева выпускного бала» достался Миляуше Демиевой. Девушка лидировала практически на всех этапах голосования и стала безоговорочным победителем. Миляуша набрала 782 голоса. «Королем выпускного бала» стал Рафиль Салихов. За Рафиля проголосовало 507 подписчиков. Короля и Королеву выпускного бала ждут подарки и награждение.

 

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