По делу о хищениях в НПО имени Лавочкина задержан адвокат Третьяков

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). По делу о хищениях в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина задержан адвокат Игорь Третьяков, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова супруги юриста Анны.

Третьяков был задержан сразу по прилете из Иркутска в московском аэропорту «Шереметьево». Ранее Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск, однако сам юрист заявлял, что не собирается скрываться и намерен вернуться в Москву после чемпионата по аквабайку на Байкале.

Генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, его сотрудницу Екатерину Аверьянову и адвоката Игоря Третьякова обвиняют в хищении 330 млн рублей у государственной корпорации «Роскосмос». Руководство компании якобы заключало фиктивные договоры на оказание юридических услуг с фирмой «Третьяков и партнеры».

Лемешевский и Аверьянова 26 июля были заключены на два месяца. Сам гендиректор НПО утверждает, что был вынужден обратиться к услугам юридической конторы, так как собственные юристы предприятия проиграли в суде дела по двум искам о срыве нескольких десятков контрактов.