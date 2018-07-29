Олег Фоменко: «Плохо начали игру»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал поражение в гостях от «Рубина» (1:2) в матче первого тура чемпионата России, отметив плохое начало матча в исполнении своей команды.

«Плохо начали игру, признался Фоменко. Первые 25 минут только втягивались. Проиграли всю борьбу "Рубину". Потом выровняли игру, она была равная. Затем была ошибка, недоразумение – и 1:2. Возможно, в Казани сказалось волнение. Настрой на игру был великолепный. Приехали за победой», – рассказал тренер.

Фоменко отдельно сказал про своего капитана Смолова, отвергнув критику в его адрес. «Федор лидер не только на поле, но и за полем. Когда встал вопрос, кто будет капитаном, то поговорили с ребятами и решили, что Смолов будет капитаном. Он психологически устойчивый человек. Повязка дает определенную степень ответственности. Надеемся, что он проявит себя как лидер команды», – подчеркнул специалист.