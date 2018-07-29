В Москве две мошенницы попытались обманом снять свыше 870 миллионов рублей

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В московском районе Хамовники две женщины попытались мошеннически снять более 870 млн рублей со счета в банке. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

Одна из мошенниц попыталась снять деньги со счета, предъявив паспорт на имя клиентки банка и нотариально заверенную доверенность на третье лицо. При этом незадолго до этого средства были переведены из одного офиса обслуживания в другой.

Задержанным злоумышленницам 28 и 35 лет, они временно проживают в столице. Против женщин возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество», они арестованы.