Матч «Рубин» – «Краснодар» посетили почти 14 тысяч зрителей

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Состоявшийся сегодня на Kazan-Arena матч первого тура Российской премьер-лиги «Рубин» – «Краснодар» посетили 13 тыс. 884 зрителя при вместимости стадиона в 45 тыс. 379 человек.

Как отмечает аналитическое агентство «ТурСтат», в среднем каждый матч РПЛ в прошлом сезоне посещали около 14 тыс. человек, а в целом зрителями всех игр 2017-2018 годов стали свыше 3,4 млн человек.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года матчи на Kazan-Arena посетили почти 254,5 тыс. человек. В среднем каждую игру из состоявшихся в Казани посмотрели на стадионе более 42 тыс. зрителей.