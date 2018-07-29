В Норвегии нашли мертвой олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Сегодня в найденной на берегу одного из островов на юге Норвегии мертвой женщине опознали 38-летнюю олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд, сообщает РБК со ссылкой на вещательную корпорацию NRK.

Спортсменка исчезла за день до этого: она ушла кататься на гидроцикле и не вернулась. Судно находилось рядом с телом погибшей женщины. Полиция уверена, что причиной смерти стала авария на воде. Однако что именно привело к аварии, пока не известно.

Вибеке Скофтеруд завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере в составе эстафеты. Также она два раза становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам и пять раз – по гонкам на роликовых лыжах. Спортсменка завершила карьеру в 2015 году.