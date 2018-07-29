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Татар-информ

29 июля 2018, 22:15

Спорт

Павел Могилевец: «Действовали на морально-волевых»

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Спорт

Павел Могилевец: «Действовали на морально-волевых»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал ход игры с «Краснодаром».

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 1-го тура чемпионата России (2:1), признав, что во втором тайме казанцы сильно устали.

«В первом тайме очень хорошо играли, прессинговали, не давали им выйти, сказал Павел. Пропустили непонятный гол, но хорошо, что забили второй и ушли на перерыв с преимуществом. Второй тайм уже был потяжелее, потому что все ребята устали», – констатировал игрок.

«Действовали на морально-волевых, поэтому всем ребятам спасибо за игру», – добавил Могилевец. 

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