Александр Бухаров: «Стадион встретил меня тепло»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Рубина» Александр Бухаров сегодня вышел в составе казанской команды после восьмилетнего отсутствия и едва не забил. Комментируя итог встречи с «Краснодаром» (2:1), форвард отметил теплый прием со стороны зрителей.

«Мне было очень приятно видеть и слышать, как тепло встретил меня стадион. Великолепная атмосфера, думаю, что наши болельщики заслужили победу», – сказал футболист.

«Тренер предоставил мне шанс, я должен был зацепиться за мяч впереди, сохранить результат для команды. В принципе, все получилось. Моменты у меня были, надо просто забить. Но пока Азмун справляется», – добавил оню

Говоря о первой игре «Рубина», Бухаров отметил бойцовские качества одноклубников: «После сборов в начале сезона на первое место выходят бойцовские качества команды – мало игры, много борьбы, вы сами все видели. Первые матчи всегда складываются очень тяжело, большинство игр закончились со счетом 1:0. Поэтому мы очень рады, что проявили характер».