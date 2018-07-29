В Набережных Челнах у насмерть сбитого «девяткой» пешехода оторвало ногу

(Набережные Челны, 29 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах насмерть сбитого «Ладой» девятой модели пешехода подбросило на семь метров в высоту. При столкновении у него оторвало ногу, пишут пользователи социальных сетей.

Очевидцы утверждают, что водитель «ВАЗа-2109» пытался уйти от погони. Автомобиль преследовал патруль ДПС.

Трагедия произошла на проспекте Мусы Джалиля возле остановки «Поликлиника». Мужчина с цветами в руках переходил дорогу на зеленый свет по зебре, когда на него наехала «Лада». От удара человек подлетел на семь метров вверх, после чего его отбросило на 50 метров от места происшествия.

По словам очевидцев, пешеход перелетел через остановку, его обнаружили лежащим возле трамвайных рельсов. Оторванная при столкновении нога осталась лежать на проезжей части. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи ничем не смогла помочь пострадавшему, медики констатировали его смерть.

Виновник ДТП задержан.