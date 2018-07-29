«Рубин» в первом матче сезона победил «Краснодар»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом туре чемпионата РФПЛ казанский «Рубин» обыграл дома «Краснодар», со счетом 2:1. Оба мяча у хозяев забил иранский форвард Сердар Азмун. Во втором туре 3 августа казанцы сыграют в Москве с «Динамо».

Новый сезон «Рубин» начал с решени кадровых проблем. Лишь за несколько дней до старта чемпионата страны Палата по разрешению споров Российского футбольного союза временно сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на казанский клуб в конце июня в качестве обеспечительной меры по решению палаты о признании безосновательным расторжения казанским клубом договора с полузащитником Альбертом Шариповым и выплате ему компенсации, задолженности по заработной плате и процентов за ее задержку.

РФС сообщил, что «Рубин» может временно регистрировать новых футболистов до 31 июля текущего года. Пока казанский клуб пытается преодолеть кадровый кризис, укрепляя состав молодыми исполнителями, внося в заявку на сезон-2018/19 молодых игроков, никогда не игравших в основе.

Буквально накануне старта в сезоне казанцы смогли взять в аренду или переподписать нападающих Александра Бухарова, Дмитрия Полоза и защитников Сесара Наваса, Ибрагима Цаллагова. Как признал наставник команды Курбан Бердыев, нынешним летом казанцы комплектовались из-за финансовых проблем «с миру по нитке».

Но резервы у команды все же есть. Не зря авторитетный портал transfermarket.de подсчитал, что по стоимости игроков «Рубин» шестой в РФПЛ – после «Зенита», чей состав стоит 149,85 млн евро, «Спартака» (124,9), «Локомотива» (90,3), «Краснодара» (85,1) и ЦСКА (69,7). Все подопечные Бердыева, по подсчетам дотошного немецкого сайта, использующего официальные данные УЕФА, тянут на 39,43 млн евро.

Это прежде всего защитники «Рубина» Федор Кудряшов и Владимир Гранат, награжденные за успешное выступление в рядах сборной России на ЧМ-2018 званиями заслуженных мастеров спорта РФ и почетными грамотами Президента России.

Но все это было до игры с «Краснодаром». В заявку на матч хозяев попали сразу пятеро новичков: Ибрагим Цаллагов, Чико Флорес, Филип Уремович, Хорен Байрамян и Дмитрий Полоз. А также один участник ЧМ-2018 – иранский форвард «Рубина» Сердар Азмун, Гранат и Кудряшов значились среди запасных. Кубанцы сразу бросили в бой российских сборников Юрия Газинского и Федора Смолова. Шведский же участник Кубка мира Виктор Классон был в запасе, как и перуанец Кристиан Куэва. Впрочем, швед и перуанец вышли на замену во втором тайме.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил перед матчем в эфире телеканала «Матч Премьер», что задачей казанской команды на новый сезон является поступательное развитие от игры к игре. «Посмотрим, что будет с усилением, – пояснил он. – Наша цель – идти от игры к игре. Азмун находится в неплохом состоянии, он уже отошел от чемпионата мира. Негативно отношусь к критике в адрес Федора Смолова – его нужно поддержать. Надеюсь, оба форварда доставят удовольствие своей игрой в сегодняшнем матче».

Казанцы начали очень активно. На острие атак «Рубина», разумеется, был Азмун. И он забил всего через восемь с небольшим минут после начала матча. Дальняя передача Чико Флореса, скидка Полоза, разящий удар Азмуна с лета в дальний угол – 1:0. Аплодисменты трибун, в том числе аплодисменты Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева, пришедшего сегодня на футбол в Казани в кампании с экс-президентом «Рубина» Александром Гусевым. Хозяева реально владели инициативой, у гостей практически ничего впереди не получалось. Порой кубанцы выглядели откровенно растерянными. В середине первого тайма счет едва не стал 2:0. Это Байрамян эффектно исполнил опасный, с линии штрафной, удар, только отчаянный прыжок голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка спас гостей от верного гола.

А вот ответный гол никак не диктовался логикой игры. Недопонимание между Байрамовым и Чико Флоресом привело к тому, что мяч отскочил на ногу Смолова, и капитан «Краснодара» своего шанса не упустил. Рикошетом от Уремовича мяч влетел в сетку ворот «Рубина» – 1:1. Успех добавил гостям настроения. Но они не перестали ошибаться. При этом грубо ошибся как раз Смолов. Прямо из центрального круга он, не глядя, сделал пас назад, точно на ногу Азмуна. Иранец с видимым удовольствием принял подарок, убежал один на один, обыграл Крицюка и с острого угла во второй раз поразил ворота «Краснодара» – 2:1. И снова свой гол казанцы заслужили. Так что справедливо и логично первая половина встречи завершилась в пользу «Рубина».

В самом начале второго тайма Азмун едва не оформил хет-трик. Изящным пасом пяткой Полоз вывел партнера на ударную позицию, затем были отрыв и удар с убойной позиции, но на этот раз выше ворот. Пропустив, гости ожидаемо резко активизировались. На 64-й минуте все тот же Смолов мог оформить дубль, хорошо ударил головой, но мяч отразила перекладина. «Краснодар» двойной заменой усилил свою переднюю линию. И рисунок игры заметно поменялся, инициативой завладели гости, прочно переведя игру на половину поля «Рубина». Трибуны реагировали на происходящее недовольным свистом.

Пришло время реагировать и тренерскому штабу хозяев: сделавшего свое дело Азмуна сменил Александр Бухаров, вернувшийся в ряды «Рубина» после восьмилетнего отсутствия. Коррективы, внесенные Бердыевым в действия своих подопечных, принесли свои плоды. Казанцы выравняли игру, Бухаров рвался вперед, навязывая жесткую борьбу защитникам гостей. На 90-й минуте Бухаров пробил из выгодной позиции, но мяч пролетел рядом со штангой.

«Рубин» победой начал новый сезон – это хороший знак. Оптимизма внушила сама игра команды, хорошо организованная, понравились все новички, оправдавшие свое приобретение.

«Рубин» (Казань) – «Краснодар» (Краснодар) – 2:1 (2:1).

Голы забили: Азмун (9, 38) – Смолов (31).

Предупрежден: Могилевец.

«Рубин»: Джанаев, Цаллагов, Чико Флорес, Навас, Уремович, Байрамян, Могилевец, Иг. Коновалов, Камболов (Сорокин, 89), Полоз, Азмун (Бухаров, 72).