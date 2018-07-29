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В Актанышском районе РТ три человека пострадали и один погиб в ДТП с фурой

Алексей Анисимов

29 июля 2018, 20:56

Спорт

Греческое чудо и реванш Бразилии: в Казани завершился чемпионат мира по пляжному гандболу

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Спорт

Греческое чудо и реванш Бразилии: в Казани завершился чемпионат мира по пляжному гандболу

Фото: Ильнар Тухбатов

В финале турнира женская сборная Греции неожиданно для всех обыграла норвежек, а бразильцы вернули должок команде Хорватии.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани завершился чемпионат мира по пляжному гандболу, впервые в истории этого вида спорта прошедший в России. Хозяевам это обстоятельство не очень помогло, но без сенсаций в столице Татарстана традиционно не обошлось – чемпионами мира стали гречанки и бразильцы. И если южноамериканцы традиционно являются фаворитами мировых первенств, то на сборную Греции перед началом турнира вряд ли кто ставил.

Пляжный гандбол представляет собой вариацию классической игры с мячом при некоторых изменениях. Так, одновременно на поле находятся всего четыре игрока, гандболисты постоянно меняются друг с другом, победитель определяется в двух периодах. Если по итогам матча на табло счет 1:1, назначается серия буллитов. Но главное отличие заключается в том, что за красивые голы команда получает два очка – столько в копилку приносят забитые мячи после вертушки (оборота на 360 градусов), «воздушки» (игрок получает мяч и бросает, находясь в прыжке), бросков «джокера» (этот игрок выходит на замену вратарю в атаке) и шестиметровых ударов (проще говоря, пенальти). Возможно, именно красота пляжного гандбола помогла заполнить трибуны Центра пляжных видов спорта – во время матчей российских команд и финалов публика живо болела за гандболистов.

Россиянам домашние стены, увы, не совсем помогли: и мужская, и женская команды хорошо провели групповой этап и основной раунд, получив путевки в плей-офф со вторых мест. Однако в четвертьфинале у них не заладилось – мужская сборная вдруг не смогла ничего противопоставить крепкой команде Венгрии, а российские девушки совершенно удивительно проиграли сборной Греции в полуфинале. Серия буллитов, решающий момент, мяч после броска россиянки, казалось, влетает в ворота, но неведомый Хоттабыч произносит заклинание – мимо! В итоге женская команда хозяев осталась лишь на седьмом месте, а российские мужчины заняли шестую позицию. К слову, и венгры, и гречанки после побед над сборной России добрались до медалей турнира.

Со сборной Греции вообще получилась интересная история – команда впервые приехала на чемпионат мира и поначалу не рассчитывала ни на что серьезное. Но аппетит пришел к девушкам Эллады во время еды: в серии буллитов они сначала обыграли россиянок, затем таким же образом выбили из турнира действующих чемпионок мира испанок. В параллельном полуфинале сборная Норвегии обыграла бразильянок – тоже не самый очевидный результат. Поэтому состав участников женского финала вряд ли кто-то перед началом турнира видел именно таким. Да и решающий матч получился что надо: партия в одну сторону, партия в другую, и снова серия послематчевых бросков. Греция на этом чемпионате на буллитах играет как рыба в воде, что подтвердила в очередной раз: голкипер Магдалене Киписиду дважды отразила броски соперниц, а ее сейвам позавидовал бы даже Акинфеев. Первый чемпионат мира греческие девушки наверняка запомнят надолго – они в очередной раз доказали, что порядок и максимальная самоотдача бьют класс.

В мужском финале сражались Бразилия и Хорватия: в таком же составе эти соперники разыгрывали «золото» на двух последних чемпионатах мира. А для бразильцев финал восьмого чемпионата мира в Казани вообще стал седьмым подряд! Южноамериканцы на этом турнире долго запрягали (в группе они потерпели поражения от шведов и россиян), но быстро ехали в плей-офф: победы над Испанией в четвертьфинале и Швецией в полуфинале.

Перед решающим матчем им наверняка хотелось взять реванш у хорватов за поражение два года назад – тогда европейцы в двух партиях обыграли бразильцев и увели золотые медали из-под носа. Настрой южноамериканцев чувствовался каждую секунду: они так эмоционально отмечали забитые мячи, что, казалось, уже выиграли матч. Хорваты брали холодной головой и точным расчетом – до поры до времени эта тактика приносила успех. В концовке первого периода на табло горели равные цифры, и лишь за пять секунд до перерыва Жоао Пауло Соуза забросил решающий мяч. Во втором периоде игру будто скопировали с первого – попытки Хорватии убежать вперед, погоня Бразилии и равный счет на финише. Бразильцы могли решить все в основное время, но их атака ко всеобщему разочарованию публики пришлась в штангу . В такой ситуации в пляжном гандболе используется правило «золотого гола» – первыми в овертайме владение мячом получили хорваты и могли решить исход периода в свою пользу, но «желто-зеленых» спасла перекладина. В ответной атаке Соуза стал для бразильцев джокером в прямом и переносном смысле: выйдя в атаку своей команды на этой позиции, правый крайний бросил из-под защитника и принес Бразилии пятый титул чемпионов мира по пляжному гандболу.

Перед вручением наград состоялась церемония закрытия турнира. Спортсменов и зрителей поприветствовали министр спорта Татарстана Владимир Леонов, генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин и первый вице-президент Международной федерации гандбола Жоэль Дельпланк.

«Хотелось бы выразить благодарность Казани и Татарстану – они в очередной раз доказали, что проводят любое спортивное соревнование на высшем уровне», – отметил Воронин. Дельпланк на русском языке поблагодарил всех организаторов турнира, после чего почетные гости передали флаг чемпионата мира Италии: именно там пройдет мировое первенство в 2020 году. Знамя принял Массимилиано Бардини – функционер, ответственный за развитие пляжного гандбола на Апеннинах.  

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