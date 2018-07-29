Катар обвинили в дискредитации конкурентов ради проведения ЧМ-2022

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Катар в ходе борьбы за право проведения чемпионата мира по футболу 2022 года занимался дискредитацией конкурентов, что запрещено правилами Международной федерации футбола (FIFA). Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на переписку организаторов кампании, передает РБК.

Комитет по организации ЧМ в Катаре платил PR-фирмам и бывшим сотрудникам ЦРУ за проведение действий, направленных против основных стран-конкурентов – США и Австралии.

Стратегия была разработана фирмой Brown Lloyd Jones (BLJ), ныне – BLJ Worldwide, из Нью-Йорка. Ее целью было создание впечатления отсутствия общественной поддержки идеи проведения мундиаля в этих странах. Соответствующая кампания грубо нарушала правила FIFA.

В частности, были организованы написание заказных докладов и статей о вреде чемпионата мира для экономики, проведение протестов и так далее.

Катар отрицает все обвинения в нарушении правил Международной федерации футбола.