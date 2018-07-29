Эрдоган заявил о невозможности поддержать санкции США против Ирана

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу, что его страна не может поддержать санкции США против Ирана из-за зависимости от поставок иранского газа. Об этом со ссылкой на заявление турецкого лидера пишет газета Daily Sabah, передает РБК.

Эрдоган сообщил, что бывший Президент Соединенных Штатов Барак Обама требовал от турецкой стороны того же самого, что и нынешний. «У кого я буду тогда покупать газ? Во время зимы мой народ замерзнет. И что мне с этим делать?» – не удержался политик от риторических вопросов.

Президент Турции добавил, что Трамп ранее критиковал Германию за приобретение газа у России, и напомнил, что его страна делает то же самое.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять Турцию в организацию.