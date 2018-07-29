Дзюба ответил на вопрос о вероятной политической карьере

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Енисеем» (2:0) в первом туре Российской премьер-лиги ответил на вопрос о вероятной политической карьере, передает «Матч ТВ».

Дзюба подчеркнул, что пока является футболистом и теперь «очень хочет» стать чемпионом России.

Кроме того, журналист спросил у форварда, будет ли он теперь всегда отдавать честь после забитого гола. «Наверное. Это моя фишка!» – заметил игрок.

В матче с «Енисеем» футболист сборной России отметился голом на 81-й минуте игры.