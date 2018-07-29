Журова сочла игроков сборной России заслужившими звания ЗМС

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной Думы ФС РФ Светлана Журова сочла игроков сборной России по футболу заслужившими звания заслуженных мастеров спорта, передает «Чемпионат.com».

«За их поведение, за их самоотдачу, за то, что это было дома, они заслужили это звание, даже если про это не написано в правилах», – заявила парламентарий, напомнив, как долго национальная команда не могла дойти до четвертьфинала ЧМ.

Кроме того, Журова обратила внимание на то, что конкуренция в футболе намного жестче, чем в других видах спорта.

Ранее присуждение футболистам званий заслуженных мастеров спорта раскритиковали волейболисты Екатерина Гамова, Дмитрий Мусэрский и Алексей Спиридонов – игрок казанского «Зенита».