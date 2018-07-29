Эрдоган предложил лидерам БРИКС принять Турцию в организацию

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС, проходившего в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге, призвал лидеров государств – членов организации принять в нее его страну. Об этом со ссылкой на заявление турецкого лидера перед журналистами пишет газета Hurriyet Daily News.

По словам Эрдогана, он предложил в случае принятия Турции переименовать альянс в БРИКСТ. Главы стран БРИКС «тепло» отнеслись к его инициативе, добавил он.

Саммит БРИКС проходил 26 и 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе его работы лидеры Бразилии, России, Индии. Китая и ЮАР подписали по итогам десяти лет существования организации Йоханнесбургскую декларацию.