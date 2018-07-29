ВМС Израиля перехватили шедшую на прорыв блокады сектора Газа шхуну

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Израильские ВМС перехватили шедшую на прорыв блокады сектора Газа бывшую рыболовецкую шхуну «Аль-Ауда» («Возвращение») под флагом Норвегии. Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

В заявлении АОИ подчеркивается, что судно было арестовано в соответствии с международным морским правом. Израильские моряки сообщили экипажу, что находящийся на борту гуманитарный груз может быть передан палестинцам через порт в Ашдоде. Именно туда и следует арестованная шхуна.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Международный комитет по прорыву блокады передало, что на борту «Аль-Ауды» находятся 22 моряка, правозащитника и журналиста из 16 стран, а также груз медикаментов на 13 тыс. евро. Судно было остановлено израильской стороной в 50 морских милях от берега.

Активисты Комитета по прорыву блокады обещают, что в ближайшие дни дойти до сектора Газы попробует еще одно судно так называемой «Флотилии свободы» – яхта Freedom («Свобода») под флагом Швеции с международным экипажем.

Согласно решению израильского суда, задержанные при попытке прорыва блокады сектора Газа суда могут быть проданы, а средства от их продажи направлены на выплату компенсаций семьям жертв терактов. Неизвестно, постигнет ли эта судьба «Аль-Ауду».

