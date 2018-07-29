Военные заявили об отсутствии инцидентов на морском параде в Петербурге

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Военные заявили об отсутствии каких-либо инцидентов во время проведения военно-морского парада в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Ранее издание «Деловой Петербург», сославшись на видеозапись телеканала RT, рассказало о столкновении десантного катера проекта 11770 («Серна») с опорой Благовещенского моста во время парада.

Согласно информации издания, катер с бортовым номером 792 снесло течением, и он навалился левым бортом на опору моста. В результате инцидента катер не получил серьезных повреждений и продолжил движение в парадном строю.

Из данных открытых источников следует, что бортовой номер 792 имеет входящий в состав Балтийского флота десантный катер «Д-1442», построенный в 2009 году. Некоторое время катер носил имя «Контр-адмирал Оленин».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в торжественном смотре в Санкт-Петербурге и на Кронштадском рейде приняли участие корабли, катера, подводные лодки, вертолеты и самолеты Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии. Всего оказались задействованы более 40 боевых кораблей и катеров, 38 воздушных судов морской авиации и примерно 4 тыс. военнослужащих. Принял парад Президент РФ Владимир Путин.