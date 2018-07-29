Главное
В Актанышском районе РТ три человека пострадали и один погиб в ДТП с фурой

Татар-информ

29 июля 2018, 17:59

ПолитикаПроисшествия

Военные заявили об отсутствии инцидентов на морском параде в Петербурге

ПолитикаПроисшествия

Военные заявили об отсутствии инцидентов на морском параде в Петербурге

На видео попало столкновение десантного катера с опорой моста.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Военные заявили об отсутствии каких-либо инцидентов во время проведения военно-морского парада в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Ранее издание «Деловой Петербург», сославшись на видеозапись телеканала RT, рассказало о столкновении десантного катера проекта 11770 («Серна») с опорой Благовещенского моста во время парада.

Согласно информации издания, катер с бортовым номером 792 снесло течением, и он навалился левым бортом на опору моста. В результате инцидента катер не получил серьезных повреждений и продолжил движение в парадном строю.

Из данных открытых источников следует, что бортовой номер 792 имеет входящий в состав Балтийского флота десантный катер «Д-1442», построенный в 2009 году. Некоторое время катер носил имя «Контр-адмирал Оленин».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в торжественном смотре в Санкт-Петербурге и на Кронштадском рейде приняли участие корабли, катера, подводные лодки, вертолеты и самолеты Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии. Всего оказались задействованы более 40 боевых кораблей и катеров, 38 воздушных судов морской авиации и примерно 4 тыс. военнослужащих. Принял парад Президент РФ Владимир Путин.

Реклама

Следующая новость

В Актанышском районе РТ три человека пострадали и один погиб в ДТП с фурой
Новости дня
18:38
Трамп пригрозил приостановить работу Правительства из-за миграционных правил
18:20
В Нурлате День ВМФ отпраздновали под троекратное «Ура!»

Торжественные мероприятия начались с возложения венков и живых цветов к памятнику Воину-освободителю.

17:59
Военные заявили об отсутствии инцидентов на морском параде в Петербурге
17:38
В британских школах число детей из России уменьшилось на 39 процентов
17:20
В Тетюшах в честь Дня ВМФ состоялся автопробег

Ветераны ВМФ почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили гирлянду к обелиску Славы.

17:05
Трамп обвинил мигрантов в использовании детей для «зловещих целей»
16:52
Венгры заняли третье место на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани

В «бронзовом» матче сборная Венгрии обыграла дебютантов мировых первенств – шведов.

16:38
Татарстанец завоевал «серебро» Международной химической олимпиады

Всего участники сборной России стали обладателями двух золотых и двух серебряных медалей.

16:25
В Актанышском районе РТ три человека пострадали и один погиб в ДТП с фурой

Авария произошла сегодня около полудня на 1155-м километре трассы М7.

16:08
Бразильянки выиграли «бронзу» чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани

В матче за третье место в женской сетке турнира команда Бразилии обыграла испанок.

15:54
В Алексеевском районе открыли монумент морякам, подводникам и морским пехотинцам

В центре поселка Алексеевское установлен монумент морякам: якорь, памятный камень и флагштоки.

15:32
Глава МИД Ирана диагностировал у США «зависимость» от введения санкций
15:16
В Кукморе прошел Сабантуй для животноводов и ветеринарных работников

Животноводы состязались в армрестлинге, разборке и сборке доильного аппарата, дартсе и других состязаниях.

15:00
Шесть инноваторов Нижнекамска представят проекты на молодежном форуме «IВолга-2018»

Делегаты Нижнекамска привезли в Самарскую область уже действующие проекты.

14:46
Рейтинг Макрона побил антирекорд
14:32
В мотокроссе на «Высокой горе» состязались участники от 8 до 61 года

В мотоциклетном кроссе на Кубок ДОСААФ РТ приняли участие 76 спортсменов из 9 регионов России.

14:18
Сын Рейгана: Сторонники Трампа выбрали бы Путина Президентом США
14:15
В Аксубаевском районе РТ пострадала девушка-водитель вылетевшего в кювет авто

Авария случилась вчера днем на трассе между поселками Аксубаево и Новым Аксубаево.

14:04
СМИ: Индия хочет приобрести у США системы ПВО для защиты столицы
13:50
Самый злостный алиментщик России задолжал детям 118 млн рублей

Приставы применили к должнику «весь комплекс мер принудительного исполнения».

13:36
Гендиректора фабрики «Софрино» лишили должностей в РПЦ
13:33
В Рыбно-Слободском районе РТ пассажирка «Рено» пострадала в аварии с грузовиком

ДТП случилось на 929-м километре трассы М7.

13:22
Экс-президент Украины рассказал о «циничной» лжи властей страны
13:08
Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ
12:54
В Лаишеве состоялся концерт в честь 1030-летия принятия христианства на Руси

Праздничное мероприятие прошло в храме Свято-Троицкого Архиерейского подворья.

События
Картина дня

Муфтий РТ: Наши условия по халяль самые жесткие в России

Цель Духовного управления мусульман РТ — определить, что такое халяль, а не просто назвать что-то «халяль», заявил Самигуллин.