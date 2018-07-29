В британских школах число детей из России уменьшилось на 39 процентов

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Число учащихся в школах Великобритании детей из России к апрелю 2018 года уменьшилось более чем на 39 процентов по сравнению с 2015-м. Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на данные Независимого объединения школ, передает РБК.

Если в 2015 году в государственных школах Соединенного Королевства учились 2795 граждан РФ, то в апреле 2018-го – уже только 1699.

Издание объясняет такое заметное снижение числа учащихся ухудшением отношений между двумя странами. Ситуация усугубилась после отравления в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.

После нападения Британия выслала 23 российских дипломатов и членов их семей, а также изменила отношение к живущим в королевстве крупным российским бизнесменам.