Главное
В Актанышском районе РТ три человека пострадали и один погиб в ДТП с фурой

Татар-информ

29 июля 2018, 17:38

ПолитикаНаука и образование

В британских школах число детей из России уменьшилось на 39 процентов

Рекомендуем

ПолитикаНаука и образование

В британских школах число детей из России уменьшилось на 39 процентов

На снижение числа учащихся повлияло ухудшение отношений между странами, особенно после дела Скрипалей.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Число учащихся в школах Великобритании детей из России к апрелю 2018 года уменьшилось более чем на 39 процентов по сравнению с 2015-м. Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на данные Независимого объединения школ, передает РБК.

Если в 2015 году в государственных школах Соединенного Королевства учились 2795 граждан РФ, то в апреле 2018-го – уже только 1699.

Издание объясняет такое заметное снижение числа учащихся ухудшением отношений между двумя странами. Ситуация усугубилась после отравления в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.

После нападения Британия выслала 23 российских дипломатов и членов их семей, а также изменила отношение к живущим в королевстве крупным российским бизнесменам. 

Реклама

Следующая новость

Антон Вайно поздравил Минниханова с завершением Летнего кампуса-2018
Новости дня
18:38
Трамп пригрозил приостановить работу Правительства из-за миграционных правил
18:20
В Нурлате День ВМФ отпраздновали под троекратное «Ура!»

Торжественные мероприятия начались с возложения венков и живых цветов к памятнику Воину-освободителю.

17:59
Военные заявили об отсутствии инцидентов на морском параде в Петербурге
17:38
В британских школах число детей из России уменьшилось на 39 процентов
17:20
В Тетюшах в честь Дня ВМФ состоялся автопробег

Ветераны ВМФ почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили гирлянду к обелиску Славы.

17:05
Трамп обвинил мигрантов в использовании детей для «зловещих целей»
16:52
Венгры заняли третье место на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани

В «бронзовом» матче сборная Венгрии обыграла дебютантов мировых первенств – шведов.

16:38
Татарстанец завоевал «серебро» Международной химической олимпиады

Всего участники сборной России стали обладателями двух золотых и двух серебряных медалей.

16:25
В Актанышском районе РТ три человека пострадали и один погиб в ДТП с фурой

Авария произошла сегодня около полудня на 1155-м километре трассы М7.

16:08
Бразильянки выиграли «бронзу» чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани

В матче за третье место в женской сетке турнира команда Бразилии обыграла испанок.

15:54
В Алексеевском районе открыли монумент морякам, подводникам и морским пехотинцам

В центре поселка Алексеевское установлен монумент морякам: якорь, памятный камень и флагштоки.

15:32
Глава МИД Ирана диагностировал у США «зависимость» от введения санкций
15:16
В Кукморе прошел Сабантуй для животноводов и ветеринарных работников

Животноводы состязались в армрестлинге, разборке и сборке доильного аппарата, дартсе и других состязаниях.

15:00
Шесть инноваторов Нижнекамска представят проекты на молодежном форуме «IВолга-2018»

Делегаты Нижнекамска привезли в Самарскую область уже действующие проекты.

14:46
Рейтинг Макрона побил антирекорд
14:32
В мотокроссе на «Высокой горе» состязались участники от 8 до 61 года

В мотоциклетном кроссе на Кубок ДОСААФ РТ приняли участие 76 спортсменов из 9 регионов России.

14:18
Сын Рейгана: Сторонники Трампа выбрали бы Путина Президентом США
14:15
В Аксубаевском районе РТ пострадала девушка-водитель вылетевшего в кювет авто

Авария случилась вчера днем на трассе между поселками Аксубаево и Новым Аксубаево.

14:04
СМИ: Индия хочет приобрести у США системы ПВО для защиты столицы
13:50
Самый злостный алиментщик России задолжал детям 118 млн рублей

Приставы применили к должнику «весь комплекс мер принудительного исполнения».

13:36
Гендиректора фабрики «Софрино» лишили должностей в РПЦ
13:33
В Рыбно-Слободском районе РТ пассажирка «Рено» пострадала в аварии с грузовиком

ДТП случилось на 929-м километре трассы М7.

13:22
Экс-президент Украины рассказал о «циничной» лжи властей страны
13:08
Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ
12:54
В Лаишеве состоялся концерт в честь 1030-летия принятия христианства на Руси

Праздничное мероприятие прошло в храме Свято-Троицкого Архиерейского подворья.

События
Картина дня

Муфтий РТ: Наши условия по халяль самые жесткие в России

Цель Духовного управления мусульман РТ — определить, что такое халяль, а не просто назвать что-то «халяль», заявил Самигуллин.