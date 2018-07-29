Венгры заняли третье место на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная Венгрии по пляжному гандболу стала бронзовым призером чемпионата мира в Казани – в матче за третье место венгры обыграли команду Швеции в двух периодах.

Венгерская команда на прошлом чемпионате мира, который прошел в Будапеште, также играла в матче за третье место, но уступила в нем команде Катара. Шведы и вовсе впервые приехали на мировое первенство и сразу добрались до «бронзовой» игры. Стоит отметить, что и те, и другие на этом чемпионате мира обыгрывали сборную России: шведы победили хозяев в группе, а венгры в четвертьфинале.

Очную встречу скандинавы начали менее активно, еще и венгерский вратарь Норберт Витарис выручал своих партнеров в сложных ситуациях. Помощь голкипера полевые игроки сборной Венгрии преобразовали в голы – первый период они выиграли с шестиочковым отрывом.

Сюжет второго периода закрутился очень лихо и обрел неожиданную развязку. Шведы после пять минут игры вели +6 и чувствовали себя очень комфортно. Но расчетливых венгров это не испугало: за минуту до конца они вышли вперед, но затем вновь получили гол в свои ворота. На атаку у них оставалось около шести секунд, а преимущество шведов составляло одно очко. В такой ситуации ответственность на себя взял «джокер» Патрик Визеш: его скрытый бросок достиг цели и принес команде Венгрии бронзовые медали чемпионата мира в Казани.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Мужчины, матч за третье место.

Венгрия – Швеция – 2:0 (18:12, 17:16).

Казань, Центр пляжных видов спорта.