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Татар-информ

29 июля 2018, 16:38

Наука и образование

Татарстанец завоевал «серебро» Международной химической олимпиады

Наука и образование

Татарстанец завоевал «серебро» Международной химической олимпиады

Всего участники сборной России стали обладателями двух золотых и двух серебряных медалей.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Школьник из Татарстана завоевал серебряную медаль на 50-й Международной химической олимпиаде (International Chemistry Olympiad, IChO), проходившей в Чехии и Словакии.

Вчера, 28 июля, в столице Чехии Праге были подведены итоги олимпиады. По результатам состязаний состоявшая из четырех школьников сборная России завоевала две золотые и две серебряные награды.

При этом один из обладателей золотой медали, Алексей Коноплев из Москвы, также занял абсолютное второе место в индивидуальном зачете среди участников IchO, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Как следует из отчета организаторов олимпиады, вторую золотую медаль получил Михаил Матвеев из Вологды. Серебряных наград удостоены Даниил Бардонов из Москвы и Андрей Кобелев из Татарстана. Кобелев – выпускник лицея № 35 Нижнекамского района РТ.

Всего в 50-й Международной химической олимпиаде приняли участие 300 школьников из 76 стран. Впервые IchO проводилась сразу в двух странах: соревнования начались 19 июля в столице Словакии Братиславе.

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