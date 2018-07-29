Татарстанец завоевал «серебро» Международной химической олимпиады

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Школьник из Татарстана завоевал серебряную медаль на 50-й Международной химической олимпиаде (International Chemistry Olympiad, IChO), проходившей в Чехии и Словакии.

Вчера, 28 июля, в столице Чехии Праге были подведены итоги олимпиады. По результатам состязаний состоявшая из четырех школьников сборная России завоевала две золотые и две серебряные награды.

При этом один из обладателей золотой медали, Алексей Коноплев из Москвы, также занял абсолютное второе место в индивидуальном зачете среди участников IchO, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Как следует из отчета организаторов олимпиады, вторую золотую медаль получил Михаил Матвеев из Вологды. Серебряных наград удостоены Даниил Бардонов из Москвы и Андрей Кобелев из Татарстана. Кобелев – выпускник лицея № 35 Нижнекамского района РТ.

Всего в 50-й Международной химической олимпиаде приняли участие 300 школьников из 76 стран. Впервые IchO проводилась сразу в двух странах: соревнования начались 19 июля в столице Словакии Братиславе.