Бразильянки выиграли «бронзу» чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная Бразилии завоевала бронзовые медали чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани: в матче за третье место бразильянки обыграли команду Испании.

Игра за «бронзу» в женской сетке казанского турнира стала повторением прошлого финала мирового первенства – в Венгрии в 2016-м испанки обыграли бразильских девушек и впервые в истории стали чемпионками мира. Два года спустя в столице Татарстана обе команды проиграли свои полуфиналы и встретились в матче за третье место.

Первый период игры прошел в равной борьбе: долгое время команды не допускали ошибок, но в концовке игрового отрезка испанки стали играть очень рискованно и поплатились за это. Бразильянки умело использовали ошибки соперника и довели сет до победы (14:10). Во втором периоде испанки стали много суетиться и ошибаться, а наказывать за ошибки Бразилия умеет великолепно. В итоге отрыв бразильянок к середине игрового отрезка составил пять очков, а за полторы минуты до конца они выигрывали уже десять баллов. Этого хватило южноамериканской команде, чтобы спокойно завершить матч и отвоевать бронзовые медали.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Женщины. Матч за третье место.

Испания – Бразилия – 0:2 (14:10, 15:10).

Казань, Центр пляжных видов спорта.