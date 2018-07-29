Село Именьково в Лаишевском районе попало в проект «Моя деревенька» на канале «ОТР»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Жители села Именьково Лаишевского района отпраздновали День села. Праздник снимала съемочная группа телеканала «ОТР» (Общественное телевидение России) для проекта «Моя деревенька», сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.





День села стартовал на въезде в населенный пункт, где девушки и парни в национальных татарских костюмах с хлебом и солью встречали гостей. Затем журналисты телеканала «ОТР» направились в дом Фирдаус Зиганшиной, хозяйка которого провела мастер-класс по приготовлению оладий в традиционной деревенской печи. В это время возле дома собрались местные жители, которые играли на баяне, пели песни и танцевали. Здесь же всем желающим рассказали и показали как прясти шерсть.





Далее у сельского дома культуры начался основной праздник, где артисты художественной самодеятельности представили сельчанам концерт. Там же состоялся и детский Сабантуй, на котором все получили подарки. На площадке проведения праздника работала выставка продукции местных умельцев. День села завершился посиделками у костра возле Камы. Именьковцы пели, танцевали и прыгали через костер.



Проект «Моя деревенька» рассказывает зрителям телеканала «ОТР» о жизни российских сел и традициях его жителей. Именьково – первое село в Татарстане, фильм о котором был снят для данного проекта.