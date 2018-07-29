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Татар-информ

29 июля 2018, 20:39

Общество

Село Именьково в Лаишевском районе попало в проект «Моя деревенька» на канале «ОТР»

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Общество

Село Именьково в Лаишевском районе попало в проект «Моя деревенька» на канале «ОТР»

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Именьково – первое село в Татарстане, фильм о котором был снят для данного проекта.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Жители села Именьково Лаишевского района отпраздновали День села. Праздник снимала съемочная группа телеканала «ОТР» (Общественное телевидение России) для проекта «Моя деревенька», сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



День села стартовал на въезде в населенный пункт, где девушки и парни в национальных татарских костюмах с хлебом и солью встречали гостей. Затем журналисты телеканала «ОТР» направились в дом Фирдаус Зиганшиной, хозяйка которого провела мастер-класс по приготовлению оладий в традиционной деревенской печи. В это время возле дома собрались местные жители, которые играли на баяне, пели песни и танцевали. Здесь же всем желающим рассказали и показали как прясти шерсть.



Далее у сельского дома культуры начался основной праздник, где артисты художественной самодеятельности представили сельчанам концерт. Там же состоялся и детский Сабантуй, на котором все получили подарки. На площадке проведения праздника работала выставка продукции местных умельцев. День села завершился посиделками у костра возле Камы. Именьковцы пели, танцевали и прыгали через костер.

Проект «Моя деревенька» рассказывает зрителям телеканала «ОТР» о жизни российских сел и традициях его жителей. Именьково – первое село в Татарстане, фильм о котором был снят для данного проекта.

 

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