Главное
При столкновении трамваев в Казани пострадал водитель одного из них

Татар-информ

29 июля 2018, 14:32

Спорт

В мотокроссе на «Высокой горе» состязались участники от 8 до 61 года

Рекомендуем

Спорт

В мотокроссе на «Высокой горе» состязались участники от 8 до 61 года

Фото: Александр Эшкинин

В мотоциклетном кроссе на Кубок ДОСААФ РТ приняли участие 76 спортсменов из 9 регионов России.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на мотодроме «Высокая гора» прошел мотоциклетный кросс на Кубок ДОСААФ РТ в рамках Кубка Поволжья. Организаторы данных соревнований — ДОСААФ Республики Татарстан и Федерация мотоспорта Республики Татарстан. Свое мастерство и удаль показали публике мотоциклисты от 8 лет до 61 года.

Второй год «Высокая гора» проводит у себя этап Кубка Поволжья, на этот раз это был седьмой этап региональных соревнований. На мотодром приехали 76 спортсменов из 9 регионов (Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Нижний Новгород, Кировская область, Самарская область, Пермский край, Пенза). Восьмилетний Артем Артемьев приехал из Чебоксар, 61-летний Владимир Свечихин — из Йошкар-Олы.

Соревновались любители и профессионалы в лично-командном зачёте, основная цель гонки — популяризация мотоциклетного спорта и привлечение молодёжи к занятиям мотоциклетным спортом в учреждениях и выявление сильнейших спортсменов и команд Татарстан, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма молодежи, а так же сохранение спортивных традиций мотоспорта республики.

Первыми на старт вышли гонщики на мотоциклах с объемом двигателя 125 куб.м, затем самые мощные машины — 250 куб.м, и последними вышли на финиш самые молодые участники на мотоциклах, чей объем двигателя составлял 65 куб.м.

Отдельно выступали новички, которые занимаются мотоциклетным спортом всего один год, и ветераны в категориях 45+ и 50+. Всего на старт сегодня вышли 76 спортсменов.

Главный судья гонки, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РФ Игорь Кокшагин, учениками которого были многие ветераны-участники сегодняшнего кросса, пояснил, для чего проводятся такие соревнования.

«Каждое такое соревнование по мотоспорту экстремально, и его цель привлечь в наш спорт молодежь, — подчеркнул Кокшагин. — Ведь такие виды спорта серьезно влияют на подготовку молодежи к службе в Вооруженных силах. И физически, и духовно такие гонки закаляют и готовят ребят к будущей службе. Жаль, что сейчас команд у нас немного, поэтому в массе своей гоняют индивидуалы, имеющие возможность приобретать хорошие мотоциклы и желающие заниматься нашим спортом. Ранее все такие соревнования курировал ДОСААФ, хочется, чтобы все это возродилось. Только в поселке Дербышки некогда мотокроссом занималось около 70 ребят, входивших в команды-ячейки ДОСААФ по мотокроссу КОМЗа, ГИПО, химзавода. Сейчас в лучшем случае человек 10 наберется», — констатировал главный судья соревнования.

Отдельно Кокшагин сказал про трассу: «Эта трасса используется уже лет тридцать. Я ее и проложил первым. С тех пор трасса претерпела много изменений, появилось много новых элементов, сочетающих в себе классический мотокросс и суперкросс. На трассе длиной 1 тысяча 800 метров участников ждет 9 препятствий, это искусственные элементы суперкросса».

Соревнования по мотокроссу были приурочены ко Дню Военно-морского флота, чей георгиевский флаг гордо развивался над бронетранспортером БТР-80 вместе со стягом ДОСААФ. Рядом полевая кухня, кормившая гонщиков, — на аппетит они не жаловались. Ведь мотогонки — это всегда опасные повороты и препятствия, высокие прыжки и непредсказуемые трамплины, драйв и скорость, азартная борьба и воля к победе всех участников! Впереди всех ждала трасса протяженностью 1.800 метров.

До начала соревнований гонщики совершили тренировочные заезды для знакомства с трассой. Затем публика увидела в небе фигуры высшего пилотажа самолета Як-52 под руководством военного летчика первого класса Сергея Логвиненко.

Удивили и обрадовали зрителей и участников ребята из Раифского специализированного училища «Раифский витязь». Юноши 15 — 17 лет продемонстрировали эффектные приемы рукопашного боя с ножом и автоматом, разбивали о свои юные головы доски и кирпичи. Жутко было видеть, как кувалда разбивала здоровенные белые кирпичи на груди и голове «витязей»! Завершила программу приветствия гонки песней про боевую Одессу Камила Шакирова.

Напутствовал участников соревнований председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Диниулов, посчитавший день «прекрасным», отметив и хорошую подготовку гонки районным руководством Высокой Горы. «Надеюсь, что с этого дня начнется возрождение мотоциклетного спорта в республике», — сказал глава ДОСААФ. Затем Диниулов вручил медаль «90 лет ДОСААФ» главе муниципального руководства Высокогорского района Рустему Калимуллину.

Глава района в свою очередь поздравил всех участников гонки со стартом, пожелал яркого зрелища болельщикам и выступить без травм участникам гонки.

Полив жесткой и пыльной трассы пожарной машиной помог привести трассу в надлежащий вид. И в 11:32 после взмаха стартера мотогонщики рванули вперед...

Реклама

Следующая новость

Россияне завоевали шестое место чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани

Новости дня
15:54
В Алексеевском районе открыли монумент морякам, подводникам и морским пехотинцам

В центре поселка Алексеевское установлен монумент морякам: якорь, памятный камень и флагштоки.

15:32
Глава МИД Ирана диагностировал у США «зависимость» от введения санкций
15:16
В Кукморе прошел Сабантуй для животноводов и ветеринарных работников

Животноводы состязались в армрестлинге, разборке и сборке доильного аппарата, дартсе и других состязаниях.

15:00
Шесть инноваторов Нижнекамска представят проекты на молодежном форуме «IВолга-2018»

Делегаты Нижнекамска привезли в Самарскую область уже действующие проекты.

14:46
Рейтинг Макрона побил антирекорд
14:32
В мотокроссе на «Высокой горе» состязались участники от 8 до 61 года

В мотоциклетном кроссе на Кубок ДОСААФ РТ приняли участие 76 спортсменов из 9 регионов России.

14:18
Сын Рейгана: Сторонники Трампа выбрали бы Путина Президентом США
14:15
В Аксубаевском районе РТ пострадала девушка-водитель вылетевшего в кювет авто

Авария случилась вчера днем на трассе между поселками Аксубаево и Новым Аксубаево.

14:04
СМИ: Индия хочет приобрести у США системы ПВО для защиты столицы
13:50
Самый злостный алиментщик России задолжал детям 118 млн рублей

Приставы применили к должнику «весь комплекс мер принудительного исполнения».

13:36
Гендиректора фабрики «Софрино» лишили должностей в РПЦ
13:33
В Рыбно-Слободском районе РТ пассажирка «Рено» пострадала в аварии с грузовиком

ДТП случилось на 929-м километре трассы М7.

13:22
Экс-президент Украины рассказал о «циничной» лжи властей страны
13:08
Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ
12:54
В Лаишеве состоялся концерт в честь 1030-летия принятия христианства на Руси

Праздничное мероприятие прошло в храме Свято-Троицкого Архиерейского подворья.

12:36
Волейболист Мусэрский заявил об обесценивании значка ЗМС после награждения сборной России
12:18
Челнинскому Дворцу торжеств срочно требуется регистратор браков

Вакансия открыта для людей, владеющих в совершенстве двумя языками – русским и татарским, а также четкой дикцией.

12:15
В Зеленодольском районе легковушка насмерть сбила женщину

Кадры с последствиями ДТП опубликовал один из очевидцев аварии.

12:02
Путин принимает парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге

В торжественном смотре примут участие более 40 боевых кораблей и катеров.

11:48
Сильнейшая гроза сорвала концерт Gorillaz в Москве
11:45
В Высокогорском районе РТ не умевший плавать пьяный парень полез купаться в озеро и утонул

Инцидент произошел вчера утром возле села Шапши.

11:34
Россияне завоевали шестое место чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани

В матче за пятую позицию российские гандболисты уступили сборной Испании в двух партиях.

11:20
Порошенко назвал крещение Руси «европейским выбором» князя Владимира
11:19
В Бугульминском районе РТ водитель иномарки сломал ноги пешеходу и скрылся

ДТП случилось возле деревни Новое Сумароково сегодня ранним утром.

11:06
Жителей Казани научат снимать документальные проекты

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лаборатория документального короткометражного кино и театра».

События
Картина дня

Муфтий РТ: Наши условия по халяль самые жесткие в России

Цель Духовного управления мусульман РТ — определить, что такое халяль, а не просто назвать что-то «халяль», заявил Самигуллин.