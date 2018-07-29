В мотокроссе на «Высокой горе» состязались участники от 8 до 61 года

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на мотодроме «Высокая гора» прошел мотоциклетный кросс на Кубок ДОСААФ РТ в рамках Кубка Поволжья. Организаторы данных соревнований — ДОСААФ Республики Татарстан и Федерация мотоспорта Республики Татарстан. Свое мастерство и удаль показали публике мотоциклисты от 8 лет до 61 года.

Второй год «Высокая гора» проводит у себя этап Кубка Поволжья, на этот раз это был седьмой этап региональных соревнований. На мотодром приехали 76 спортсменов из 9 регионов (Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Нижний Новгород, Кировская область, Самарская область, Пермский край, Пенза). Восьмилетний Артем Артемьев приехал из Чебоксар, 61-летний Владимир Свечихин — из Йошкар-Олы.

Соревновались любители и профессионалы в лично-командном зачёте, основная цель гонки — популяризация мотоциклетного спорта и привлечение молодёжи к занятиям мотоциклетным спортом в учреждениях и выявление сильнейших спортсменов и команд Татарстан, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма молодежи, а так же сохранение спортивных традиций мотоспорта республики.

Первыми на старт вышли гонщики на мотоциклах с объемом двигателя 125 куб.м, затем самые мощные машины — 250 куб.м, и последними вышли на финиш самые молодые участники на мотоциклах, чей объем двигателя составлял 65 куб.м.

Отдельно выступали новички, которые занимаются мотоциклетным спортом всего один год, и ветераны в категориях 45+ и 50+. Всего на старт сегодня вышли 76 спортсменов.

Главный судья гонки, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РФ Игорь Кокшагин, учениками которого были многие ветераны-участники сегодняшнего кросса, пояснил, для чего проводятся такие соревнования.

«Каждое такое соревнование по мотоспорту экстремально, и его цель привлечь в наш спорт молодежь, — подчеркнул Кокшагин. — Ведь такие виды спорта серьезно влияют на подготовку молодежи к службе в Вооруженных силах. И физически, и духовно такие гонки закаляют и готовят ребят к будущей службе. Жаль, что сейчас команд у нас немного, поэтому в массе своей гоняют индивидуалы, имеющие возможность приобретать хорошие мотоциклы и желающие заниматься нашим спортом. Ранее все такие соревнования курировал ДОСААФ, хочется, чтобы все это возродилось. Только в поселке Дербышки некогда мотокроссом занималось около 70 ребят, входивших в команды-ячейки ДОСААФ по мотокроссу КОМЗа, ГИПО, химзавода. Сейчас в лучшем случае человек 10 наберется», — констатировал главный судья соревнования.

Отдельно Кокшагин сказал про трассу: «Эта трасса используется уже лет тридцать. Я ее и проложил первым. С тех пор трасса претерпела много изменений, появилось много новых элементов, сочетающих в себе классический мотокросс и суперкросс. На трассе длиной 1 тысяча 800 метров участников ждет 9 препятствий, это искусственные элементы суперкросса».

Соревнования по мотокроссу были приурочены ко Дню Военно-морского флота, чей георгиевский флаг гордо развивался над бронетранспортером БТР-80 вместе со стягом ДОСААФ. Рядом полевая кухня, кормившая гонщиков, — на аппетит они не жаловались. Ведь мотогонки — это всегда опасные повороты и препятствия, высокие прыжки и непредсказуемые трамплины, драйв и скорость, азартная борьба и воля к победе всех участников! Впереди всех ждала трасса протяженностью 1.800 метров.

До начала соревнований гонщики совершили тренировочные заезды для знакомства с трассой. Затем публика увидела в небе фигуры высшего пилотажа самолета Як-52 под руководством военного летчика первого класса Сергея Логвиненко.

Удивили и обрадовали зрителей и участников ребята из Раифского специализированного училища «Раифский витязь». Юноши 15 — 17 лет продемонстрировали эффектные приемы рукопашного боя с ножом и автоматом, разбивали о свои юные головы доски и кирпичи. Жутко было видеть, как кувалда разбивала здоровенные белые кирпичи на груди и голове «витязей»! Завершила программу приветствия гонки песней про боевую Одессу Камила Шакирова.

Напутствовал участников соревнований председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Диниулов, посчитавший день «прекрасным», отметив и хорошую подготовку гонки районным руководством Высокой Горы. «Надеюсь, что с этого дня начнется возрождение мотоциклетного спорта в республике», — сказал глава ДОСААФ. Затем Диниулов вручил медаль «90 лет ДОСААФ» главе муниципального руководства Высокогорского района Рустему Калимуллину.

Глава района в свою очередь поздравил всех участников гонки со стартом, пожелал яркого зрелища болельщикам и выступить без травм участникам гонки.

Полив жесткой и пыльной трассы пожарной машиной помог привести трассу в надлежащий вид. И в 11:32 после взмаха стартера мотогонщики рванули вперед...