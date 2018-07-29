Шесть инноваторов Нижнекамска представят проекты на молодежном форуме «IВолга-2018»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Шесть молодых инноваторов Нижнекамска вошли в сотню делегатов Татарстана, которые представляют республику на молодежном форуме Приволжского федерального округа «IВолга-2018», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Делегаты Нижнекамска привезли в Самарскую область уже действующие проекты. Специалист пресс-службы мэрии Нижнекамска Яна Енькова открыла «Школу молодого журналиста» три месяца назад, а ее ученики уже стали призерами Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм – Золотое перо». В рамках школы проходит обучение азам журналистики как в теоретической, так и в практической части.



Еще один проект – «Школа общественного деятеля» – руководителя «Молодой Гвардии Нижнекамского района» Федора Бакшаева включает работу с будущими общественниками. Они проходят трехмесячную образовательную программу, с экскурсом во все общественные объединения города, возможностью выбора понравившейся и вступлением в нее. Проект работает на протяжении девяти месяцев.



Одна из активисток инклюзивного арт-кластера «Рубаха» – Даурия Якупова представляет свой проект «Мужественные люди». Ее социальный проект направлен на творческую ориентацию и социальную адаптацию людей с ограниченными физическими возможностями.



По итогам форума участники форума могут выиграть грант в 300, 200 и 150 тысяч рублей, а также поездку на Байконур или в музей космонавтики в Москве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект Екатерины Бикмеевой по развитию туризма в Заинске представят на молодежном форуме «iВолга».