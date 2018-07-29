Рейтинг Макрона побил антирекорд

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Рейтинг французского Президента Эммануэля Макрона достиг рекордно низких показателей, следует из данных опроса, который центр Ifop провел для издания Journal du Dimanche. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за дела бывшего сотрудника администрации французского лидера Александра Беналля рейтинг поддержки Макрона снизился с 41 процента до 37 процентов. В среднем за последний месяц действия главы государства одобряли только 39 процентов французов.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в августе прошлого года: тогда уровень поддержки Макрона составлял 40 процентов.

В опросе приняли участие 1981 человек.