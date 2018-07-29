Главное
При столкновении трамваев в Казани пострадал водитель одного из них

Татар-информ

29 июля 2018, 13:36

Духовная жизнь

Гендиректора фабрики «Софрино» лишили должностей в РПЦ

Рекомендуем

Духовная жизнь

Гендиректора фабрики «Софрино» лишили должностей в РПЦ

Подробностей увольнения Пархаева не приводится.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Генерального директора фабрики по производству церковной утвари и свечей «Софрино» Евгения Пархаева освободили от должностей в организациях Русской православной церкви. Соответствующий указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предстоятеля.

Пархаев также был управляющим гостиничным комплексом Московского патриархата «Даниловская» и куратором патриарших резиденций в Переделкино, Даниловом монастыре и Чистом переулке.

Подробностей увольнения Пархаева не приводится.

Фабрика «Софрино» занимается производством различной церковной утвари, икон, свечей, облачения, а также продукцией ювелирного и художественного искусства.

Реклама

Следующая новость

Муфтий РТ объяснил, почему в республике изменилось время намаза
Новости дня
14:15
В Аксубаевском районе РТ пострадала девушка-водитель вылетевшего в кювет авто

Авария случилась вчера днем на трассе между поселками Аксубаево и Новым Аксубаево.

14:04
СМИ: Индия хочет приобрести у США системы ПВО для защиты столицы
13:50
Самый злостный алиментщик России задолжал детям 118 млн рублей

Приставы применили к должнику «весь комплекс мер принудительного исполнения».

13:36
Гендиректора фабрики «Софрино» лишили должностей в РПЦ
13:33
В Рыбно-Слободском районе РТ пассажирка «Рено» пострадала в аварии с грузовиком

ДТП случилось на 929-м километре трассы М7.

13:22
Экс-президент Украины рассказал о «циничной» лжи властей страны
13:08
Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ
12:54
В Лаишеве состоялся концерт в честь 1030-летия принятия христианства на Руси

Праздничное мероприятие прошло в храме Свято-Троицкого Архиерейского подворья.

12:36
Волейболист Мусэрский заявил об обесценивании значка ЗМС после награждения сборной России
12:18
Челнинскому Дворцу торжеств срочно требуется регистратор браков

Вакансия открыта для людей, владеющих в совершенстве двумя языками – русским и татарским, а также четкой дикцией.

12:15
В Зеленодольском районе легковушка насмерть сбила женщину

Кадры с последствиями ДТП опубликовал один из очевидцев аварии.

12:02
Путин принимает парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге

В торжественном смотре примут участие более 40 боевых кораблей и катеров.

11:48
Сильнейшая гроза сорвала концерт Gorillaz в Москве
11:45
В Высокогорском районе РТ не умевший плавать пьяный парень полез купаться в озеро и утонул

Инцидент произошел вчера утром возле села Шапши.

11:34
Россияне завоевали шестое место чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани

В матче за пятую позицию российские гандболисты уступили сборной Испании в двух партиях.

11:20
Порошенко назвал крещение Руси «европейским выбором» князя Владимира
11:19
В Бугульминском районе РТ водитель иномарки сломал ноги пешеходу и скрылся

ДТП случилось возле деревни Новое Сумароково сегодня ранним утром.

11:06
Жителей Казани научат снимать документальные проекты

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лаборатория документального короткометражного кино и театра».

10:59
В Алькеевском районе возле поселка Юлдуз в пруду утонул рыбак

Погибшего обнаружили и достали из воды очевидцы.

10:52
В Берлине сомневаются в «причастности» России к отравлению Скрипалей
10:40
Женская сборная России стала седьмой на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

В матче за седьмое место россиянки со счетом 2:0 обыграли команду Парагвая.

10:35
При столкновении трамваев в Казани пострадал водитель одного из них

ДТП произошло напротив дома №36г по улице Халитова.

10:24
Гамова объяснила свою критику награждения сборной России по футболу
10:21
В Казани у Ленинской дамбы утонул 9-летний мальчик

Трое детей купались в не оборудованном месте на песчаном берегу в районе Центра семьи «Казан».

10:10
Фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар» пройдет в Казани

Гости смогут посетить кулинарные мастер-классы и продегустировать национальные блюда финских, американских, сибирских и астраханских татар.

События
Картина дня

Муфтий РТ: Наши условия по халяль самые жесткие в России

Цель Духовного управления мусульман РТ — определить, что такое халяль, а не просто назвать что-то «халяль», заявил Самигуллин.

Каргинов стал победителем «Шелкового пути-2018» в грузовом зачете

Второе и третье места заняли камазовцы Мардеев и Шибалов.