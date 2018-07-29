Гендиректора фабрики «Софрино» лишили должностей в РПЦ

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Генерального директора фабрики по производству церковной утвари и свечей «Софрино» Евгения Пархаева освободили от должностей в организациях Русской православной церкви. Соответствующий указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предстоятеля.

Пархаев также был управляющим гостиничным комплексом Московского патриархата «Даниловская» и куратором патриарших резиденций в Переделкино, Даниловом монастыре и Чистом переулке.

Подробностей увольнения Пархаева не приводится.

Фабрика «Софрино» занимается производством различной церковной утвари, икон, свечей, облачения, а также продукцией ювелирного и художественного искусства.