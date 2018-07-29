(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Рыбно-Слободском районе РТ пассажирка «Рено» пострадала в аварии с грузовиком, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера утром на 929-м километре трассы М7 водитель легкового авто нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с фурой «Вольво».

На место ДТП прибыли сотрудники ЗПСО №5, пожарные из села Кутлу Букаш, медики и полицейские.

Сотрудники МЧС отключили аккумулятор легковушки, оказали пострадавшей первую помощь и перенесли ее в машину врачей.

Женщину госпитализировали в ЦРБ Елабуги в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга и раной головы.