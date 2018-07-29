Сын Рейгана: Сторонники Трампа выбрали бы Путина Президентом США

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Сторонники американского лидера Дональда Трампа из-за ненависти к демократам готовы выбрать Президента России Владимира Путина Президентом США, заявил сын бывшего руководителя Соединенных Штатов Рональда Рейгана Рон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал MSNBC.

По его словам, избиратели Трампа были бы готовы выбрать Путина вместо любого представителя Демократической партии США. Популярность российского лидера в США растет, поскольку сторонникам Трампа нравятся те же люди, что и ему самому.

«Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить», — сказал Рон Рейган.

Сын бывшего Президента Соединенных Штатов считает такое поведение «настоящим психическим расстройством». «Своего рода синдром Трампа», — заключил Рейган.