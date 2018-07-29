СМИ: Индия хочет приобрести у США системы ПВО для защиты столицы

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Индия планирует купить у США системы противовоздушной обороны NASAMS-II, чтобы защитить Нью-Дели от возможных атак с воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

По данным издания, Совет по оборонным закупкам при Правительстве Индии признал необходимость покупки систем ПВО у США. Предполагаемая сумма сделки — порядка 1 млрд долларов.

NASAMS-II — часть системы ПВО Вашингтона, которые также развернуты в некоторых других странах НАТО.

Индия может приобрести системы ПВО у США, не объявляя тендер среди других стран, отмечает Times of India.