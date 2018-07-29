Экс-президент Украины рассказал о «циничной» лжи властей страны

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Украинские власти «откровенно и цинично» лгут, заявил бывший Президент страны Леонид Кравчук. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал «СТРАНА.ua».

По его словам, бывшие главы государства иногда встречаются с нынешним Президентом Украины Петром Порошенко. Кравчук отметил, что не принимает участие в формировании политики страны и доволен этим, поскольку «привык выполнять обещанное».

«А сегодня, к сожалению, слова и дела не совпадают. Причем обещают и обманывают откровенно и цинично», — сказал бывший украинский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Леонид Кравчук предсказал отказ России от Крыма.