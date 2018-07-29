Челнинскому Дворцу торжеств срочно требуется регистратор браков

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Во Дворце торжеств Набережных Челнов возник дефицит кадров. Учреждению в штат срочно требуется регистратор браков, пишут «Челнинские известия».



По словам начальника городского Управления ЗАГС Равили Зариповой, вакансия открыта для обаятельных людей, владеющих в совершенстве двумя языками – русским и татарским. Знание английского языка приветствуется. Кроме того, кандидат должен иметь четкую дикцию. Свои силы на новом поприще могут попробовать и студенты.



Новым сотрудником может стать как женщина, так и мужчина. Чаще всего в этой роли как в челнинском Дворце торжеств, так и по всей республике выступают женщины, однако в практике челнинского учреждения был уникальный случай: летом 2013 года на работу впервые устроился мужчина – концертмейстер, педагог-организатор детской школы искусств № 13 Сергей Чибирев.



Новобрачные сначала удивлялись, но потом к Чибиреву стали выстраиваться очереди: женихи и невесты просили, чтобы именно он провел церемонию бракосочетания. В Автограде он быстро стал знаменитостью.