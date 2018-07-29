Путин принимает парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге принимает военно-морской парад в День Военно-морского флота, сообщает РИА Новости.

Глава государства принимает парад в северной столице не первый раз в новейшей истории.

После мероприятий, приуроченных к празднику, состоится торжественный прием, в котором примут участие руководящий состав ВМФ и офицеры.

В торжественном смотре в Санкт-Петербурге и на Кронштадском рейде участвуют корабли, катера, подводные лодки, вертолеты и самолеты Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии. В параде будут задействованы более 40 боевых кораблей и катеров, а также 38 воздушных судов морской авиации. Кроме того, в торжественном смотре примут участие порядка 4 тысяч военнослужащих ВМФ.