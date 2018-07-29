Россияне завоевали шестое место чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по пляжному гандболу стала шестой на чемпионате мира в Казани: в матче за пятую позицию россияне всухую проиграли команде Испании.

Подопечные Владимира Полетаева отлично провели групповой этап и основной раунд турнира: например, россияне в группе в двух партиях смогли переиграть Бразилию. Однако, в четвертьфинале хозяевам победить не удалось — российская команда уступила Венгрии и не смогла побороться за медали домашнего чемпионата мира.

После этого поражения россияне могли претендовать максимум на пятое место — для этого им нужно было обыгрывать Данию и Испанию. С первой задачей российские игроки справились, а вот вторая оказалась для них непосильной: испанцы одержали уверенную победу в двух партиях и вместе с пятой позицией на чемпионате мира завоевали путевку на Всемирные игры по неолимпийским видам спорта, которые пройдут в 2019 году в США.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Мужчины, утешительный раунд. Матч за пятое место.

Испани — Россия — 2:0 (23:14, 23:22).

Казань, Центр пляжных видов спорта.