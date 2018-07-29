В Бугульминском районе РТ водитель иномарки сломал ноги пешеходу и скрылся

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Бугульминском районе РТ водитель иномарки переломал ноги пешеходу и скрылся с места ДТП, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о ДТП возле деревни Новое Сумароково поступила сегодня ранним утром от очевидца.

На место оперативно прибыли сотрудники ПСЧ №64, Бугульминского ПСГ, медики и полицейские.

В аварии серьёзно пострадал 24-летний парень. В Бугульминскую ЦРБ его доставили с сотрясением головного мозга, переломами ног и тазобедренного сустава.

На данный момент имя водителя и номера авто устанавливаются. Судя по частям авто, отколовшимся во время ДТП, водитель управлял китайской иномаркой FAW.