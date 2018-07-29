Сильнейшая гроза сорвала концерт Gorillaz в Москве

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Музыканты группы Gorillaz были вынуждены прервать выступление в Москве на фестивале Park live в Москве из-за сильнейшей грозы, передает РИА Новости.

Участники британского коллектива расстроились из-за вынужденной остановки концерта, но при этом отметили, что безопасность зрителя должна быть на первом месте.

Для Gorillaz это было первое выступление в Москве. Концерт проходил в субботу вечером в рамках фестиваля Park live в парке Горького. Организаторы надеялись, что шоу продолжится, но в итоге его пришлось отменить.