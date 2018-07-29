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При столкновении трамваев в Казани пострадал водитель одного из них

Татар-информ

29 июля 2018, 10:59

Происшествия

В Алькеевском районе возле поселка Юлдуз в пруду утонул рыбак

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Происшествия

В Алькеевском районе возле поселка Юлдуз в пруду утонул рыбак

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Погибшего обнаружили и достали из воды очевидцы.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Алькеевском районе возле поселка Юлдуз в пруду утонул рыбак, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Об этом вчера днем сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112.

На месте сотрудники ПСЧ №105 выяснили, что погибшего обнаружили и достали из воды очевидцы. Мужчину они знали, он проживал в селе Татарские Шибаши.

На данный момент не ясно, что стало причиной гибели 41-летнего рыбака. После выяснения обстоятельств тело доставят в морг городской больницы города Болгар.

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