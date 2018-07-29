(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Алькеевском районе возле поселка Юлдуз в пруду утонул рыбак, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Об этом вчера днем сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112.

На месте сотрудники ПСЧ №105 выяснили, что погибшего обнаружили и достали из воды очевидцы. Мужчину они знали, он проживал в селе Татарские Шибаши.

На данный момент не ясно, что стало причиной гибели 41-летнего рыбака. После выяснения обстоятельств тело доставят в морг городской больницы города Болгар.