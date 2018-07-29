Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке прошел парад кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

В морском параде приняли участие около 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, а также более 1,5 тысячи военнослужащих ВМФ.

Во время мероприятия малые противолодочные корабли провели показательное «уничтожение» субмарины условного противника, а базовые тральщики показали траление места высадки морского десанта, после чего подорвали «плавающие мины». Спецназ ТОФ в ходе мероприятия показал, как захватывается подлодка «противника». Морской десант же показательно высадился с большого десантного корабля «Пересвет» на водную станцию ТОФ, огневую поддержку при этом обеспечивал новейший корвет «Совершенный».

Парадом руководил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.