Женская сборная России стала седьмой на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по пляжному гандболу завершила выступление на чемпионате мира в Казани — в матче за седьмое место россиянки обыграли команду Парагвая.

Российская команда успешно прошла групповой этап и основной раунд турнира, однако в четвертьфинале проиграли сборной Греции в серии буллитов. После этого поражения у россиянок был шанс побороться за пятое место, дающее право сыграть на Всемирных играх по неолимпийским видам спорта 2019 года в США, но подопечные Виталия Волынченко уступили команде Дании.

В заключительный день турнира сборная России в матче за седьмое место уверенно обыграла команду Парагвая — в первом периоде россиянки победили со счетом 20:9, второй игровой отрезок завершился с преимуществом хозяев площадки в пять очков. Россия занимает седьмое место на домашнем чемпионате мира — первенство планеты в Казани стало первым в истории на территории России.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Женщины, матч за седьмое место.

Россия — Парагвай — 2:0 (20:9, 18:13).

Казань, Центр пляжных видов спорта.