В Берлине сомневаются в «причастности» России к отравлению Скрипалей

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель во второй раз за короткое время отказалось отвечать на парламентский запрос по покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, заявила депутат бундестага Хайке Хензель. Об этом сообщает RT со ссылкой на Junge Welt.

По словам Хензель, это свидетельствует об отсутствии доказательств того, что Россия причастна к отравлению в Солсбери.

Отмечается, что Правительство Меркель также проигнорировало запрос о наличии у немецких спецслужб вещества А-234, которым могли быть отравлены Скрипали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Британии составили фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей.